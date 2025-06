Viaggio nella Rimini di Tondelli. Dj e poesia per scoprirne l’anima

Musica, poesia e performance per riscoprire e ricordare la Rimini che si presentava al mondo negli anni ’80, descritta dalla penna di Pier Vittorio Tondelli. Sono trascorsi 40 anni dall’uscita del romanzo Rimini, manifesto di una generazione. Un anniversario celebrato nel lungo calendario di appuntamenti di ‘Rimini 80’, la manifestazione che riannoda i fili con il passato riscoprendo la figura e la visione di Tondelli.

Si parte questa sera all’arena Francesca da Rimini, a Castel Sismondo. Un tuffo nel passato con l’arena che si trasformerà in dancefloor grazie alla selezione musicale di due deejay protagonisti del mondo della notte di quegli anni, Luca Trevisi e Flavio Vecchi. Il primo è un pioniere dell’underground, il secondo è stato deejay e produttore alla fine degli anni ‘80. Apocalisse, ora è il titolo di questo opening act, al quale seguirà una due giorni di poesia, musica e performance nei giardini dei Palazzi dell’Arte di Rimini.

Sabato e domenica sarà di scena Weekend Postmoderno! evento ideato dal Collettivo L’Attico. Dalle 18 a mezzanotte si racconterà la Riviera romagnola attraverso lo sguardo di una nuova generazione di artisti. Poeti, deejay e songwriters reinterpreteranno Rimini partendo dal romanzo di Tondelli. La prima serata inizia con uno slam poetry curato da VoceVersa, collettivo che da anni dà voce alla poesia in Romagna. Seguirà il concerto dei Balto, band indie pop che con il nuovo album Notti insonni per cuori incerti racconta una Riviera notturna, fragile e sognante.

Seguirà il reading Adriatico Kitsch con Chiara Araldi e Gnigne, per chiudere la serata con Pandalogia, giovane artista e dj riminese che si esibirà in un live set originale ‘La rotta dei gentili giganti’, pensato come una narrazione sonora delle ex colonie della Riviera.

Domenica si aprirà con l’Open Mic Rivierasco. Seguiranno il concerto del Silvia Valtieri trio con la pianista e cantautrice romagnola con il suo progetto Amenità, che mescola composizioni originali e riletture jazzate di Dave Frishberg, e il reading Rimini non esiste con Andrea Amati e Houdini Righini. Chiuderà l’evento il deejayset dei Club Paradiso, duo elettronico riminese.