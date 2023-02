Giornata storica oggi per la Società operaia di mutuo soccorso di Santarcangelo. In vista della digitalizzazione dell’archivio (finanziato con 11mila euro dalla Regione), oggi a Celletta Zampeschi si potranno ammirare i preziosi documenti conservati in esso. Un patrimonio formato da oltre 800 tra libri, opuscoli e altri materiali dell’800 e del ’900 e da vari fondi, incluso quello di Achille Franchini. La giornata inizia alle 11, tra gli ospiti ci sarà anche Paolo Buonora, ex direttore dell’Archivio di Stato di Roma.