Viaggio nelle aziende del futuro. Missioni spaziali e vongole ‘green’

C’è chi è pronto a lanciare nello spazio un’offerta cucita addosso al cliente, e chi ricerca in fondo al mare le radici della nostra terra. Altri ancora trovano nella tecnologia il supporto capace di gestire sistemi robotici sfruttando l’intelligenza artificiale in cucina. In tutti e tre i casi stiamo parando di giovani che hanno deciso di provarci in prima persona costituendo startup. Ad avere vinto l’edizione 2023 di ’Nuove Idee Nuove Imprese’ è stata 2ndSpace, società ravennate nata dalla collaborazione di Niccolò Bellini, Davide Rastelli e Stefano Naldi. La società si è costituita a maggio di quest’anno. Nel settore si pone come punto di riferimento per il cliente nella realizzazione di missioni spaziali complete, dalla progettazione e costruzione del satellite fino al lancio in orbita. Tra i punti di forza individuati ci sono i tempi di fornitura più bassi rispetto ai competitor e la risoluzione delle attuali criticità dell’industria spaziale, che fatica a garantire un accesso rapido nello spazio.

Al secondo posto un ritorno alle origini, quelle della nostra terra. Vongole Bernardi riassume l’esperienza di una famiglia di pescatori giunta alla quarta generazione. Si pesca, ma si guarda anche all’ambiente in un’ottica di sostenibilità grazie, ad esempio a confezioni in carta bio dove viene confezionato il prodotto abbattuto, conservandone la freschezza e rendendo possibile la sua esportazione nel mondo. Al terzo posto si sono classificati i giovani di My Industries con Gnapp. L’ambito in cui agisce Gnapp è la tecnologia alimentare. In particolar modo il sistema tecnologico è centrato sulla preparazione e distribuzione di bevande e alimenti di alta qualità attraverso sistemi innovativi. Viene utilizzata l’intelligenza artificiale per controllare apparati robotici. Gnapp consente dunque di gestire una cucina di un ristorante controllando in tempo reale le lavorazioni. Ai primi tre classificati del concorso sono andati in premi rispettivamente: 10mila euro, 6mila e e 4mila. Alla fase finale erano arrivate 14 startup. Sono stati distribuiti anche premi speciali tra cui percorsi gratuiti di supporto o di incubazione, supporto fiscale, legale, notarile e altri servizi per imprese.

a.ol.