Viaggio nelle terre minacciate dall’uomo

Earth Day a Riccione. Le celebrazioni di quest’anno iniziano con un giorno d’anticipo, il 21 aprile, con la conferenza dell’esploratore e divulgatore Alex Bellini, per entrare nel vivo il giorno successivo – giornata ufficiale dell’Earth Day – unendosi al resto del mondo nel rendere omaggio a Madre Terra. Una giornata speciale, il 22 aprile, in cui il messaggio ecologico prenderà forma attraverso il teatro e la musica, con ‘La favola delle nuvole e del profumo’ nella sala Granturismo e il concerto Vocincoro International 2025. Benvenuto raggio di sole nella chiesa Mater Admirabilis. Tre eventi a ingresso gratuito, pensati per coinvolgere tutte le generazioni.

Domani Alex Bellini terrà una speciale dedicata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, in piazzale Ceccarini. Bellini è un esploratore e avventuriero che ha fatto della sfida ai limiti umani un’occasione di riflessione sullo stato di salute del pianeta. Ha percorso migliaia di chilometri tra oceani, deserti e ghiacciai, mettendo alla prova il suo corpo e la sua mente in alcune delle sfide più estreme mai affrontate da un essere umano. Nel 2005 ha attraversato il Mediterraneo e l’Atlantico in solitaria a remi, nel 2008 il Pacifico, vivendo a contatto con un ambiente fragile e inospitale. Ha attraversato gli Stati Uniti correndo, ha percorso ambienti estremi, dal Sahara all’Alaska, si è spinto fino ai ghiacciai dell’Artico per documentare gli effetti del riscaldamento globale. Negli ultimi anni Bellini ha spostato la sua attenzione sulla crisi climatica, diventando un divulgatore scientifico e un ricercatore impegnato a mostrare i danni dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Dal 2019 è impegnato nel progetto 10 Rivers, 1 Ocean con l’obiettivo di percorrere i dieci fiumi più inquinati del mondo e documentare l’enorme quantità di plastica che finisce negli oceani, per mostrare al mondo quanto sia urgente cambiare il rapporto con la natura.

Il 22 aprile (ore 17), la sala Granturismo ospita ‘La favola delle nuvole e del profumo’, spettacolo poetico e visionario che affronta il tema della cura dell’ambiente e della bellezza del pianeta, organizzato da Arcipelago Ragazzi in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia. In scena la compagnia Proscenio Teatro, che racconta il più grande trasloco della storia: quello dell’intera umanità costretta ad abbandonare la Terra per sopravvivere, rifugiandosi su piattaforme sospese tra le nuvole e sostenute da palloni, oltre la nebbia, dove l’aria è ancora respirabile e il sole continua a splendere.