Viaggio premio per i dipendenti: "Li ho portati anche a Gardaland"

In vacanza sul lago di Garda, tra escursioni, pranzi, cene. Tutto pagato, così come un’intera giornata passata al parco divertimenti Gardaland, tra montagne russe e altre attrazioni. I titolari del ristorante Da Rinaldi di Rimini hanno scelto così di premiare i propri dipendenti, dopo l’impegnativa stagione estiva, regalando loro una gita di tre giorni sul Garda. "Se lo meritavano, sono stati bravissimi e ci è sembrato giusto dare loro un piccolo riconoscimento extra per tutto l’impegno che hanno profuso questa estate", sorride Marcello Rinaldi, contitolare dello storico ristorante (che è diventato anche ’bottega storica’ di Rimini).

"Abbiamo portato in vacanza – continua Rinaldi – sedici persone. Non c’erano tutti i nostri dipendenti (qualcuno ha declinato perché impegnato), ma c’era comunque una folta rappresentanza. Sedici collaboratori di tutti i settori del ristorante, dalla sala alla cucina. Con loro c’eravamo anche io, mia moglie e uno dei nostri figli. Avevamo già fatto un’iniziativa analoga per i dipendenti due anni fa, nel durissimo periodo del Covid. E abbiamo deciso di ripeterla, per premiare l’impegno dei nostri collaboratori". La vacanza è durata tre giorni. "Siamo stati a Desenzano. Ciascuno di noi ha raggiunto autonomamente la licalità con la propria macchina. Abbiamo soggiorno in bungalow".

Una gita anche per riprendersi dalle fatiche della stagione. Il ristorante Da Rinaldi è uno dei locali tipici delle colline riminesi, che propone ricette romagnole e vini di produzione propria. Il ristorante è immerso nel verde e ha anche la piscina. "La specialità della casa? È il nostro celebre galletto, il piatto storico del locale. Lo proponiamo dal lontano 1963 – sorride Rinaldi – ma è ancora il ’re della tavola’".