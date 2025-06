Viaggio sull’oceano visto dello spazio. La mostra sui cambiamenti climatici

Come appare il nostro oceano visto dallo spazio? Quale impatto ha l’attività umana sugli ecosistemi marini? A queste domande risponde ‘Our Ocean from Space’, la mostra itinerante co-prodotta da Esa e Unesco. Dopo aver debuttato a Barcellona nel 2024, la mostra approda a Rimini, dove sarà visitabile da lunedì al 16 luglio nell’area di piazzale Boscovich. Un’occasione per cittadini e turisti di immergersi in una narrazione visiva e scientifica che racconta l’oceano come mai lo abbiamo visto. La mostra propone un viaggio interattivo sopra gli oceani, guidato dalle immagini satellitari fornite dalle più avanzate tecnologie spaziali. Grazie a moduli in realtà aumentata, il pubblico potrà osservare dall’alto l’impatto del cambiamento climatico e delle attività umane.