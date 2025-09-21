Viale Bellini si trasforma in un’oasi verde

Al nastro di partenza i lavori che a Riccione ridisegneranno il lungorio con nuova passeggiata nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopassaggio ferroviario in viale Bellini. Sul piatto più di 1,8 milioni di euro. Mercoledì il via alle ruspe. In cantiere anche l’intervento che interessa l’area del vecchio cimitero e del parco degli Olivetani che si allargherà sull’altra sponda, includendo il parco Chico Mendes. In primo piano la riqualificazione dell’ambito urbano lungo viale Bellini e il rio Melo dove, dando seguito al primo tratto inaugurato l’anno scorso, s’interverrà tra viale Dante e viale dei Mille. Qui verranno eliminati circa 1.100 metri quadri di asfalto, da sostituire con una pavimentazione drenante in calcestruzzo composto da materiali inerti riciclati, capace di assorbire ogni minuto 200 litri a metro quadro. Questo consentirà di ridurre in modo significativo il deflusso delle acque piovane in superficie, anche in presenza di estremi eventi climatici. Prevista una fascia verde centrale, che separerà la strada dal nuovo percorso ciclo-pedonale. Anche in questo caso verrà realizzato un rain garden, ossia un giardino della pioggia per incamerare, filtrare e smaltire l’acqua piovana. Importante è l’ampliamento dell’area verde che da 70 metri quadri si estenderà fino ai 250. Includerà la piantumazione di quindici alberi e circa 700 nuovi arbusti. Questo "progetto delle infrastrutture verdi e blu", già presentato al RemTech Expo e a Ecomondo, giovedì è stato esposto alla fiera di Ferrara dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e dalla funzionaria Paola Acciarri.

"Tutto questo produrrà importanti benefici ambientali, creerà microclimi che miglioreranno la qualità dell’aria e mitigherà gli effetti prodotti dal cambiamento climatico", sottolinea Imola. Un particolare: da mercoledì prossimo questo tratto di viale Bellini interessato ai lavori per un paio di mesi sarà chiuso al traffico dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19. Garantito il transito a bus e residenti. La circolazione sarà regolare fuori quest’orario e nei fine settimana. Altro capitolo è quello dell’ "ambito periurbano" che riguarda le aree intorno al vecchio camposanto e del parco degli Olivetani, che estendendosi sull’altra sponda del rio Melo, includerà il parco Chico Mendes. In questo lembo di terra verranno creati dei punti di osservazione per l’avifauna e aree di sosta. Il verde sarà moltiplicato con la piantumazione di 11mila arbusti e oltre 100 alberi. Un’apposita segnaletica guiderà i visitatori in questo polmone a due passi dal centro. Come ricorda Imola, l’opera da 1.875.000 euro è stata finanziata con 1.312.500 dal bando regionale Pr Fesr 2021-2027 vinto dal Comune.

Nives Concolino