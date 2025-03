Viale Ceccarini, addio avvallamenti. Al via i lavori per rifare l’asfalto

Addio avvallamenti in viale Ceccarini alta. Terminati gli interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale lungo viale Ceccarini, a monte della ferrovia da ieri mattina sono cominciati i lavori sul manto stradale sulla corsia lato sud del viale. I lavori comportano una precisa attività di bonifica del tappetino stradale, sottolineano dal Comune, nei punti in cui le radici dei pini si sono infiltrate fino a muovere la superficie stradale. L’attività verrà seguita da un esperto agronomo, precisano dal municipio memori di quanto accaduto in viale dei Mille con il crollo del pino e le successive polemiche. Il nuovo asfalto verrà completato entro la prossima settimana. Per tutta la durata del cantiere stradale il traffico sarà gestito da sensi unici alternati attraverso un semaforo o un segnalatore. Da lunedì prossimo i lavori si sposteranno sul lato opposto della carreggiata.

L’amministrazione comunale ha anche approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca in viale Righi, compreso tra viale San Martino e il civico 23. L’intervento si è reso necessario per ripristinare la funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche. I lavori sono già stati avviati e si concluderanno a breve, assicurano dal municipio, "per garantire il ripristino della viabilità e della funzionalità della rete fognaria". Il nuovo tratto di fognatura avrà una lunghezza di circa 80 metri e sarà realizzato con materiali adeguati per garantire un’efficace raccolta e smaltimento delle acque piovane. L’intervento prevede anche la sostituzione delle caditoie esistenti.