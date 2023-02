Viale Ceccarini arriverà fino al mare

Viale Ceccarini arriverà al mare. Procede l’iter che porterà alla progettazione della futura area centrale che ruota attorno al viale. Il bando per la progettazione è stato pubblicato. Entro il 15 di marzo professionisti e studi tecnici potranno candidarsi alla progettazione del viale e dei viali limitrofi. Non si tratta dell’intero distretto tra il porto e l’isola pedonale, ma solo di viale Ceccarini e di parte delle strade che partono da qui: Virgilio, Ippolito Nievo ma solo fino al parcheggio Curiel, iviale Gramsci ma solo fino al Corridoni che per altro è escluso in questa fase di progetto. L’attenzione è centrata solo sul viale iconico della città.

La progettazione rientra in una fase più ampia che intende arrivare alla progettazione degli assi commerciali in città, e tra questi anche piazza Unità. Il bando comprende dunque più assi commerciali e una spesa di sola progettazione di poco superiore ai 300mila euro.

Tornando a viale Ceccarini viene lasciato ampio margine ad architetti e ingegneri di esprimersi, ma al medesimo tempo vengono offerte alcune linee guida. Una di queste prende in considerazione piazzale Roma. Quest’area non dovrà più essere considerata a parte rispetto al viale. Nella relazione sulla quale i tecnici dovranno basarsi è scritto che "l’asse di viale Ceccarini verrà ulteriormente connotato, divenendo il simbolo della Perla verde e dunque del nuovo distretto del benessere. Tale caratterizzazione avverrà tramite la ridefinizione della pavimentazione ai piedi dei pini per consentirne il mantenimento tramite un miglior contenimento delle radici" ed anche "con il prolungamento del viale, passando per piazzale Roma e giungendo sul mare tramite un elemento iconico". Non viene riproposta l’ipotesi di un pontile, anche se ai progettisti viene lasciato campo libero. Possibile invece l’utilizzo dell’elemento verde per caratterizzare piazzale Roma ed anche la zona di spiaggia giungendo fino al mare come accade in altre località balneari.

Lungo vale Ceccarini c’è la volontà di mantenere il patrimonio verde, anzi di implementarlo, ma per garantire la permanenza dei pini verranno studiate pavimentazioni e aree capaci di far vivere le piante limitando al minimo il rischio di crolli dovuti anche ai fenomeni atmosferici eccezionali, ma sempre più frequenti. I tecnici dovranno anche pensare a un sistema della gestione delle acque meteoriche dell’area e legare questi aspetti alla realizzazione di un centro smart, il che tradotto considera la mobilità sostenibile, digitalizzazione, efficientamento energetico e così via in un’area complessiva che misura 18.400 metri quadrati. Il verde avrà un’importanza crescente aumentando a terra ed anche in verticale, altra indicazione emersa nelle linee di indirizzo del bando. Per la riqualificazione del viale sono previsti 5 milioni di euro.

Andrea Oliva