Viale Ceccarini cambia volto. L’inaugurazione slitta a metà mese

Slitta l’inaugurazione del primo tratto del nuovo viale Ceccarini. Il cantiere per realizzare il primo stralcio dell’opera avrebbe dovuto vedere gli operai terminare i lavori entro il 31 maggio, ma servirà qualche giorno in più. "Il progetto ‘Viva Riccione’ – spiegano dal municipio – avanza e i primi risultati sono già visibili: il nuovo viale Ceccarini è praticamente pronto e verrà inaugurato entro la metà di giugno".

I visitatori vedranno un arredo del tutto rinnovato con pavimentazioni in travertino dai toni caldi, arredi urbani, spazi verdi e una nuova illuminazione scenografica grazie al palo denominato ‘Ceccarini’. Intanto l’amministrazione lancia il video ‘Viva Riccione’ attraverso il quale intende raccontare come sta cambiando la città.

A partire da ieri è stato diffuso sul canale social ufficiale del Comune il video che presenta un viaggio visivo e narrativo dentro la città che cambia. "Il video – spiegano dall’amministrazione – pensato come uno strumento informativo agile, chiaro e coinvolgente, è strutturato in tre capitoli e si concentra sulle aree simbolo della trasformazione urbana: viale Ceccarini e il Lungomare del Sole. Non solo: la rigenerazione urbana sta lavorando su altri progetti che verranno trasformati in chiave green, dai Giardini Montanari con piazzale Ceccarini alle nuove darsene del porto, passando dal restyling di viale Dante, fino alla riqualificazione artistica di corso Fratelli Cervi".

A sud proseguono i lavori lungo il Lungomare del Sole, nel tratto di viale Torino lungo 600 metri. Da metà giugno sarà riaperta una prima parte del viale. Il cantiere riprenderà a settembre.