Viale Ceccarini, gli albergatori bocciano il progetto: "È anonimo"

"Apprezziamo l’intervento di manutenzione straordinaria che l’amministrazione ha previsto per il viale Ceccarini. Ma riteniamo che di questo si tratti. Il progetto manca di un respiro più ampio". A stroncare il progetto del viale iconico della città è Federalberghi per bocca del presidente Claudio Montanari. Dopo i commercianti del Consorzio anche l’associazione degli albergatori storce il naso davanti ai rendering e alle spiegazioni tecniche fornite dalla giunta. "Riteniamo che le problematiche siano essenzialmente due. La prima è di metodo. Non si può parlare di condivisione del progetto. C’è stato davvero poco tempo per le associazioni e il consorzio per poter presentare osservazioni, peraltro solo in parte accolte. Una condivisione solo a parole con una tabella di marcia già scritta per partire con i primi lavori a ridosso della fine dell’anno. Ritroviamo un’ansia da prestazione in questo modo di procedere".

Il secondo problema è il progetto in sé. "Non abbiamo certo le competenze per valutare in termini tecnici ed estetici il progetto e non lo vogliamo fare. Rileviamo tuttavia che servirebbe uno sforzo progettuale aggiuntivo per fare diventare realmente iconico il progetto. Vediamo quanto ci è stato presentato come un’importante manutenzione straordinaria del viale, di cui c’è grande urgenza, ma questo è cosa diversa da uno slancio verso il futuro che la città riteniamo meriti". Non mancano le stoccate: "Non penso che basti chiamare un palo dell’illuminazione Riccione o Ceccarini per farlo diventare identitario. Inoltre non abbiamo visto una soluzione per l’attraversamento di viale Milano".

a. ol.