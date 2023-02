Viale Ceccarini, nuova pavimentazione per sottopasso e rampa: partono i lavori

Aria nuova per il sottopasso di viale Ceccarini. La ‘stonatura’ tra la parte vecchia e quella nuova realizzata negli ultimi anni è più che mai evidente. Così la giunta dopo essere intervenuta per livellare la pavimentazione del viale vuole anche cambiare quella del sottopasso e della rampa che conduce nel ‘salotto’ della città. La superficie complessiva da rifare è di 304 metri quadrati. Il costo dei lavori, che partono domani, si aggira sui 64mila euro che si vanno a sommare agli oltre 330mila investiti per sistemare la pavimentazione dell’area centrale. "L’obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – è sistemare tutto viale Ceccarini, sottopasso e rampa compresi, entro la Pasqua. Si tratta di un obiettivo ambizioso, lo sappiamo, e sappiamo bene di dovere sperare nel bel tempo, ma siamo convinti che fare trovare ai nostri ospiti un’area pedonale non più pericolosa e un sottopasso finalmente decoroso sia necessario e dovuto ai nostri ospiti oltre che ai riccionesi". Oltre al sottopasso gli operai interverranno lungo viale Virgilio dove da tempo ci sono le parti in pietra rotte, e qua e là toppe fatte in asfalto. Le lastre in granito danneggiate verranno sostituite mentre altre verranno sistemate ripristinando la sicurezza. Il costo è di 43mila euro.