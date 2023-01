Viale Ceccarini sarà rinnovato "Non basta una ‘mano’ di vernice"

Prima il Sigep, poi i lavori. Viale Ceccarini e l’area centrale si preparano a prendere vita in occasione del salone della pasticceria, gelateria, panificazione artigianale e caffè che si svolgerà in fiera a Rimini da oggi a mercoledì prossimo. Sarà un dolce ritorno di presenze turistiche come non si vedeva dal 2019. "Subito dopo è stato fissato un sopralluogo nell’area centrale con l’amministrazione comunale – dice Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini – per poi procedere con gli interventi di decoro e sistemazione come da tempo rileviamo. Lavori che dovranno prendere il via subito dopo così da avere un’area e un viale idoneo già per il periodo di Pasqua".

Non basterà qualche fiore o cestino per placare la fame di decoro dei commercianti.

La lista che il Consorzio ha stilato per l’amministrazione ha ormai radici lontane e prende in considerazione i fili volanti elettrici che a ben guardare tra piante e pali ricordano città e capitali di altri continenti e non certo un centro che dovrebbe essere curato nei dettagli. Poi ci sono i mattoncini che obbligano a camminare guardando a terra e non le vetrine. Una situazione, quella della pavimentazione che finisce per offrire uno spettacolo poco curato anche nelle aiuole attorno ai pini, oltre che nelle altre zone del viale. Poi ci sono i cestini, le panchine, le aiuole per pensare a una diversa considerazione e valorizzazione del verde lungo il viale. Insomma, ora ai commercianti non basta più una mano di vernice dopo tanti di attese e di promesse. Sarà questa la sorpresa da presentare ai turisti e visitatori in occasione della Pasqua.

Le aspettative sono alte anche perché il vero e proprio progetto di riqualificazione dell’area centrale non ha tempi brevi. Ad oggi ci sono solo i desiderata della giunta per un intervento da finanziare entro l’anno, anche se i contributi regionali devono ancora essere intercettati. Sul decoro invece si può agire da subito e l’orologio dei commercianti del ‘salotto’ ha già suonato la sveglia.

"Togliere tutti quei fili penzolanti sarà una liberazione – ammette il presidente –. Poi c’è l’intervento sulla pavimentazione che è necessario". Mercoledì il Sigep finirà, gli hotel si svuoteranno, i locali si prenderanno una pausa e le vetrine torneranno a spegnersi sul tardo pomeriggio e non più alla sera in attesa del popolo del Sigep. Calato il silenzio lungo il viale arriveranno i tecnici per fare la lista delle cose da fare e procedere con i lavori.

Andrea Oliva