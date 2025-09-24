Viale Dante, chiudono altri negozi: "Non c’è ricambio generazionale"

Estate difficile per i commercianti in viale Dante. "La situazione è sotto gli occhi di tutti – premette il presidente del comitato Pasquale Lonero –. Il commercio soffre e non vedo segnali che possano far pensare a una ripresa". L’estate è appena conclusa e a contarsi sono le attività che chiudono. "Purtroppo entro breve se ne aggiungeranno altre 4 o 5. Parliamo di attività che avevano scommesso sul viale negli ultimi anni e altre che invece sono storiche, fanno parte di questo luogo da tempo. Ma non c’è ricambio generazionale e non c’è predisposizione a fare sacrifici come si faceva un tempo. Sabati e domeniche lavorativi e aperture serali non fanno presa sui giovani. Forse un tempo sì perché c’era un ritorno economico. Oggi che le condizioni sono ben diverse i giovani guardano altrove".

Se le nuove generazioni girano al largo dal commercio, altri ne stanno prendendo il posto. "Il fenomeno non è nuovo, ma vista la mancanza di riccionesi e italiani che si fanno avanti per affittare spazi sfitti, a farsi avanti sono gli stranieri". Spesso accade che siano i titolari di negozi esistenti che si ampliano. Fatto sta che le cosiddette tipicità artigianali stanno scomparendo, ed anche i negozi di chi ha tentato di portare prodotti innovativi o di qualità rischiano di finire nel tritacarne della crisi del commercio. Tuttavia qualcosa si potrebbe fare. Una risposta sono gli hub urbani. "Procedere con gli hub urbani significherebbe dotarsi di nuovi regolamenti e mettere un freno a certe tipologie di negozi. Questo avrebbe un effetto importante anche sugli affitti, che diminuirebbero. Ma siamo qui a parlarne da tempo senza che degli hub urbani si siano visti progetti e tanto meno effetti".

Al ritmo con cui le attività stanno chiudendo il rischio è che i regolamenti arrivino quando ci sarà ben poco da salvare. "La china presa non penso sia reversibile". Peraltro davanti c’è una stagione che offre tante incognite. "Aspettiamo il Natale, ma le premesse ci preoccupano. L’accesso alla città da nord sul lungomare sarà impossibile perché il ponte di viale D’Annunzio andrà demolito. In viale Ceccarini ci sarà un cantiere e non sappiamo che effetto avrà sulle persone che venivano a Riccione per trascorrere le giornate natalizie. In una situazione difficile per il comparto, questi sono elementi che dobbiamo considerare". Oggi le attività stanno dando sfoggio di grande resilienza, ma senza modifiche ai regolamenti o ai flussi turistici, la domanda che si pongono anche in viale Dante è: fino a quando si potrà resistere? "Leggiamo che il Comune sta progettando una sorta di piazza sul ponte di viale Dante. Non ci è stato detto nulla mentre sarebbe importante confrontarsi".

Andrea Oliva