"Viale Dante così è impresentabile"

"Viale Dante non può rimanere così. È impresentabile. Chiederemo un incontro in municipio". Pasquale Lonero, presidente del comitato di viale Dante presenta il conto dell’assemblea del comitato. Martedì sera i vari membri si sono visti per fare il punto e, anche se le condizioni di viale Dante non erano all’ordine del giorno, erano tuttavia l’argomento che tutti volevano trattare. La preoccupazione è evidente. Circa una settimana fa tra i residenti era stata avviata una raccolta firme per chiedere all’amministrazione di intervenire e ripristinare il decoro lungo il viale. Commercianti ed esercenti del comitato hanno la medesima preoccupazione.

I problemi sono quelli più volte riportati. C’è la pavimentazione rotta o in pessimo stato in più punti. Un senso di scarsa cura che balza agli occhi. Per tante volte il Partito democratico, quando era all’opposizione, aveva sottolineato tutte le mancanze di viale Dante divenuto negli anni una sommatoria di toppe senza un disegno preciso. Storia vecchia, ma le cui conseguenze sono più che mai attuali. Dall’illuminazione alle sedute, la pavimentazione, i cestini, il verde e le fioriere. Interventi fatti nel tempo, slegati tra loro. Ma oggi non c’è solo un look da rivedere, lamentano residenti e commercianti, ma anche un decoro da ripristinare. "Ci era stato detto che sarebbero intervenuti – riprende Lonero –. Ora vogliamo capire cosa intende fare l’amministrazione comunale per viale Dante".

L’impazienza sale soprattutto dopo avere visto che al di là del canale portuale, in viale Ceccarni, gli esercenti attendono il sopralluogo dei tecnici comunali in questi giorni, così da compilare la lista delle cose da rivedere. Una vera e propria operazione decoro e pulizia come l’ha definita il presidente del Consorzio Ceccarini, Maurizio Metto, che dovrà offrire un viale dignitoso per la prossima Pasqua. Addio mattoncini a sbalzo, fili penzolanti, con una revisione degli arredi attuali.

E viale Dante? È quanto vorrebbero sapere gli esercenti. "Il maltempo degli ultimi giorni non ha fatto che peggiorare la situazione esistente – riprende Lonero –e vorremmo capire quali sono le intenzioni dell’amministrazione visto che ad oggi il viale non presentabile". Intanto la Pasqua si avvicina. "Ci auguriamo che non ci si voglia limitare a qualche toppa perché l’effetto complessivo non farebbe che risentirne. Diverse sono le cose da fare dai marciapiedi sconnessi alla pavimentazione in generale da sistemare". Alla Pasqua mancano meno di due mesi e mezzo, e in viale Dante chiedono risposte e interventi urgenti.

Andrea Oliva