"Viale Dante, entro l’anno il primo progetto"

"Entro l’anno la progettazione del primo tratto di viale Dante". A fare il punto sul futuro dell’asse commerciale più lungo della città, che va dal ‘salotto’ all’Alba, è l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. Nei giorni scorsi era stato Pasquale Lonero, presidente del comitato di viale Dante, a mostrare le difficoltà in cui si trovano le attività commerciali lungo il viale. Il presidente aveva posto il rischio che la passeggiata tra i negozi potesse diventare solo un ricordo visto l’aumentare degli spazi sfitti e dei cartelli con su scritto vendesi o affittasi; buchi neri nel tessuto commerciale. In seguito il presidente e di Confcommercio, Alfredo Rastelli, aveva aumentato il pressing sul municipio spiegando per il futuro arredo di viale Dante il tempo è ormai scaduto e servono interventi immediati per non compromettere l’asse commerciale. "Posso dire che per il primo tratto di viale Dante, quello che va dal centro al porto canale – spiega l’assessore Imola – la progettazione è in corso. In questo caso abbiamo inserito con viale Ceccarini anche la progettazione dei viali vicini, come il Corridoni, Virgilio e appunto il Dante. La progettazione è stata finanziata con i fondi del Pnrr".

L’obiettivo della giunta è quello di far procedere la riqualificazione dell’area centrale in modo spedito dopo l’apertura del primo cantiere. Per viale Ceccarini la giunta Angelini vorrebbe dare un’impronta già nell’anno in corso. Dopo viale Ceccarini arriveranno i viali vicini e il Dante. L’assessore al momento non fornisce date per l’inizio lavori, ma percorsi progettuali da portare a termine. La progettazione del primo tratto di viale Dante ne cambierà in modo deciso l’estetica e gli spazi. Più spazio al verde, meno la cemento. Le stesse linee che in municipio vogliono adottare per viale Ceccarini. Per quanto riguarda i pini che sono stati abbattuti perché non più sicuri, in municipio stanno pensando ad inserire piante in vaso.

Non si vedono lavori all’orizzonte, invece, per il tratto di viale Dante che dal porto arriva all’Alba. Si tratta della parte che più sta soffrendo la crisi del commercio. "Lo scorso anno abbiamo messo in sicurezza la pavimentazione mentre in questo momento stiamo cambiando l’impianto di illuminazione togliendo i vecchi pali con luci verticali che non sono più a norma. I lavori prevedono il posizionamento di nuovi elementi a led a tutti gli incroci – riprende Imola -. Per quanto riguarda le idee su come intervenire ritengo sia necessario attivare quest’anno un tavolo con gli operatori che possa porre le basi per interventi futuri". Per la prossima estate non si vedono ulteriori lavori in vista.

Andrea Oliva