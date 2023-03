Viale Dante, rattoppi già conclusi "Progettiamo il restyling completo"

Sono ormai terminati i rattoppi in viale Dante. A voler sottolineare la velocità con cui sono stati realizzati sono il Comune e Geat, che li ha portati a termine. Ma non tutti hanno gradito l’effetto estetico. La pavimentazione in pietra non è stata sostituita laddove distrutta, ma rimpiazzata da calcestruzzo colorato con additivi, e ‘inciso’ per simulare una ipotetica piastrella. L’effetto ha già scatenato reazioni da social. "Abbiamo dato una risposta immediata a un problema urgente – dice il presidente di Geat Fabio Galli – trovando un buon compromesso tra il costo dell’intervento, l’esigenza di una pronta messa in sicurezza e l’aspetto estetico della pavimentazione".

Il costo dell’intervento si è aggirato sui 100mila euro. Tanti ne sono serviti per completare le pezze in calcestruzzo su una superficie di 680 metri quadrati. "Nell’immediatezza della posa – riprende Galli – si può notare un po’ di contrasto, ma col tempo la differenza tenderà a non notarsi più grazie all’azione degli agenti atmosferici, il sole in particolare, dei quali gli operai hanno ovviamente tenuto conto. Nei tratti di viale Dante in cui gli interventi sono stati fatti per primi la differenza di colore della pavimentazione è quasi sparita del tutto e a breve sarà ancora minore". Così è, per il momento, "ma nel frattempo stiamo lavorando alla progettazione del restyling completo del viale – spiega la sindaca Daniela Angelini – Il problema principale era la pericolosità: per questo abbiamo voluto dare una risposta immediata". Per la Pasqua non si rischierà di cadere camminando lungo il viale.