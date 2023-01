Viale Dante si mobilita contro buche e degrado

Hanno taciuto per anni, ma alcuni residenti, commercianti, albergatori e titolari di pubblici esercizi di viale Dante e delle strade limitrofe hanno deciso di alzare la voce e di presentare una petizione in Comune, affinché si provveda a sistemare con urgenza la pavimentazione e i marciapiedi dissestati, teatro di numerosi incidenti. In ballo soprattutto il tratto che va da viale Galli a viale Verdi. Nella lettera persone si legge: "Siamo residenti e operatori di viale Dante e aree limitrofe, siamo stanchi di assistere al degrado dei marciapiedi e delle strade di questa zona e di vedere come sia ridotto uno dei viali più importanti di Riccione. Stiamo diventando la Cenerentola della città". Convinti che comunque la pavimentazione realizzata anni fa non fosse adatta a un’area trafficata e con parcheggi ai lati della strada, insistono col chiedere un intervento celere per via dei "continui incidenti di cittadini e turisti che camminando inciampano, cadono e si feriscono anche in modo grave".

"Siamo stanchi di vedere davanti alle nostre attività e abitazioni mattonelle spaccate, buchi pericolosi e pietre sparse ovunque, come di veder transitare con auto, moto e biciclette su strade con cunette pericolose e di sentirci ripetere che il problema sono i pini, pertanto non si può fare niente". Fanno sapere che non intendono accontentarsi di "qualche sporadica e ridicola riparazione qua e là". A Riccione sono un centinaio le strade prioritarie da sistemare con 2.200.000 euro già pronti per asfalti e marciapiedi , 500 in più di quanto previsto dalla precedente giunta, come annunciato pochi giorni fa dall’assessore Simone Imola. In questa fase si faranno interventi puntuali dove possibile. Nel frattempo per il Dante verrà fatto un progetto di riqualificazione con le risorse del Pnrr.

Tra chi protesta c’è anche l’ex assessore Clara Ermeti, che chiede attenzione e non disinteresse com’è successo per le luminarie natalizie. Si continua intanto a raccogliere le firme in nove attività, compresa quella del presidente del comitato d’area Pasquale Lonero. Oltre al suo negozio figurano la Parrucchiera Patty in viale Rossini, e in viale Dante la profumeria Eden, la tabaccheria Matteini , Carpediem, Fotokino Casalboni, Fulvia, Marini Biancheria e Profumeria Vallechiara.

Nives Concolino