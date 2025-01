Viale del Mille cambia look. Nuovi marciapiedi, operai al lavoro

Nuovo look per viale dei Mille. Da troppo tempo i marciapiedi sono un toboga dove è concreto il rischio di inciampare nelle asperità create dalle radici dei pini, per non parlare delle dimensioni a volte risicate del passaggio pedonale. Oggi arriveranno i primi operai per rifare i marciapiedi, il che si tradurrà in un "intervento radicale di rinnovamento" dicono dal municipio. L’intervento avrà una durata di diverse settimane, ed è stato progettato per garantire maggiore sicurezza e accessibilità, assicurano dal Palazzo.

La demolizione del vecchio marciapiede andrà di pari passo con un altro cantiere che l’amministrazione intende aprire la prossima settimana in viale Ceccarini nella parte a monte della ferrovia. Si tratta del rifacimento della pista ciclabile situata sul lato Cattolica del tratto di viale Ceccarini che porta fino all’ospedale. L’intervento segue quello già completato sulla pista ciclabile sul lato Rimini e "conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità sostenibile e nel miglioramento delle infrastrutture ciclopedonali" sottolineano dalla giunta.

Sindaco e assessori vogliono valorizzare quello che definiscono un asse strategico per collegare il Paese e la zona dell’ospedale al cuore pedonale della città, garantendo una rete ciclopedonale efficiente e sicura per cittadini e turisti. A seguire il piano di interventi prevede la bonifica del tappetino stradale di viale Ceccarini nella parte a monte della ferrovia, per cancellare gli effetti delle radici dei pini.

"Questi interventi – spiega l’assessore Simone Imola – rappresentano un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per valorizzare la nostra città. La nostra visione è quella di una Riccione sempre più accessibile, vivibile e accogliente per tutti. Uno dopo l’altro, stiamo intervenendo in tutti i quartieri della città dove strade e marciapiedi, purtroppo, sono diffusamente ammalorati".

a.ol.