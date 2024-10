Viale dell’Artigianato, palla al centro. Inaugurati i nuovi campi sportivi

Erano avvallati e fatiscenti, come pure i servizi annessi. Dopo una radicale ristrutturazione, i due campi sportivi in erba sintetica per il gioco a 8, in viale dell’Artigianato a Riccione, sono stati inaugurati e riconsegnati alle squadre, con le stesse tariffe degli altri impianti sportivi comunali. La riqualificazione dell’area di 4.800 metri quadrati, oltre al totale rifacimento dei campi da gioco, ha comportato la creazione di nuovi spogliatoi e l’installazione di un moderno impianto energetico con illuminazione a led.

Ora i due impianti possono essere omologati dalla Federazione italiana giuoco calcio ed essendo idonei potranno ospitare competizioni ufficiali. Come sottolinea Simone Imola, assessore comunale ai Lavori pubblici, "è stato necessario intervenire sui campi, perché erano al limite della praticabilità. Gli avvallamenti, gli spogliatoi datati e l’impiantistica obsoleta richiedevano interventi significativi per il ripristino delle strutture e l’efficientamento energetico. Per il Comune era impossibile finanziare direttamente i lavori, per cui la giunta ha deciso di affidare il progetto a privati tramite bando, offrendogli la gestione dell’impianto per i prossimi quindici anni in cambio degli interventi di riqualificazione di circa 160mila euro". Presenti alla riconsegna centinaia di bambini e i nuovi gestori, oltre ai rappresentanti Arianna Fabbri di Riccione calcio femminile, Matteo Ortalli (San Lorenzo) e Roberto Carnevali (Riccione calcio 1926).

Nives Concolino