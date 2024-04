Viale Ennio, proteste per i tempi del cantiere

Il cantiere di viale Ennio fa discutere. Lì dove lungo il viale alberato transenne di metallo impediscono il passaggio ormai dall’8 gennaio, ora spuntano cartelli di contestazione per i presunti tempi lunghi, nonché mugugni da parte degli esercenti e commercianti della zona, rispetto al disincentivo che il cantiere aperto, se ancora a lungo, comporterebbe per il settore nelle adiacenze e su viale Ennio. "Si spera che tutto finisca entro il prossimo appuntamento del 25 aprile", auspica in primis Massimo Berlini, responsabile della Confesercenti, che sui lavori in uno dei punti nevralgigi della città commenta: "A Pasqua i commercianti erano pronti a tornare, ma i turisti non potevano chiaramente accedere all’area. E ciò è logico quando si programmano lavori pubblici. Forse anziché a gennaio, si sarebbe potuti partire già alla fine della scorsa stagione". E per il prossimo ponte, Berlini sottolinea: "Ci auspichiamo che perlomeno la viabilità dei pedoni sia garantita in quei giorni. Non facciamo nessun tipo di polemica. Ma purtroppo le transenne bloccano le passeggiate, che sono invece un pregio di Igea".

Ad intervenire sui disagi del cantiere è anche Mattia Zamagni, presidente della sede territoriale di Bellaria di Confartigianato. "Bene l’impegno profuso dal Comune per migliorare l’assetto generale di viale Ennio. Il ritardo segnalato nell’esecuzione dei lavori, sebbene abbia causato disagi ai negozianti per la diminuita accessibilità durante le festività pasquali, potrebbe non essere il problema principale". Zamagni, evidenza che: "Dal confronto con i nostri associati è emersa la necessità di incrementare l’appeal del centro commerciale naturale che ora vive solo d’estate. Serve intervenire sull’accessibilità e sui parcheggi per rendere l’area appetibile a nuove aziende".

A rispondere alle richieste delle categorie è l’assessore ai lavori pubblici, Cristiano Mauri. "Le tempistiche sono quelle programmate. Parliamo poi di lavori importanti. Non si tratta né di un semplice riposizionamento di arredi, né di un restyling. Bensì si sta lavorando ad un rifacimento completo dell’area, dei servizi e delle canalizzazioni con un impegno economico importante di 800mila euro. Prevediamo di finire i lavori entro fine mese. Adesso ovviamente si accelererà anche in vista del ponte del 25 aprile. A breve comincerà a delinearsi di più dal punto di vista estetico perché il grosso dei lavori è stato fatto. È ovvio però che i cantieri per il loro impatto sul territorio, creano disagio per i cittadini e per le attività".

Aldo Di Tommaso