Viale Ennio spiegato ai cittadini. Tutti i dettagli del progetto

E ora parola ai cittadini. Domani secondo incontro sul progetto (da 800mila euro) per il nuovo viale Ennio, cuore pulsante di Igea Marina. Si terrà alle 17.30 al Centro Vittorio Belli. Saranno realizzate nuove pavimentazioni e aree verdi, nuovi arredi e punti luce. Il cantieramento entro questo mese, con fine lavori prima dell’estate. Esecuzione dell’opera già affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese composto "da due solide ditte del territorio", spiega il Comune. In arrivo per viale Ennio "un concept fortemente identitario, a cominciare dalla partizione delle alberature presenti, con richiami e soluzioni estetiche ispirati a quella cultura classica tanto cara al padre di Igea Marina, Vittorio Belli. Coerentemente con questa vision, l’individuazione di due ambiti urbani, uno proprio vicino al lungomare e uno a metà del tratto a mare della ferrovia, lasciati volontariamente liberi a livello progettuale". Due spazi di incontro e di relazioni su cui sarà fortemente incentrato l’appuntamento di domani in cui la platea sarà chiamata ad esprimersi e si concretizzerà il principio di progettazione partecipata che sottende l’iniziativa: "planimetrie alla mano, sarà il pubblico infatti a scegliere attrezzature e arredi, potendo suggerire ad esempio, anche ambiti da lasciare liberi. Istanze e suggestioni che, da un punto di vista tecnico, rappresenteranno la variante conclusiva del progetto in vista del via ai lavori".