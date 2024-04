Viale Frosinone, scatta la protesta: "È ora di realizzare il parcheggio"

Residenti e operatori di viale Frosinone, riuniti in comitato spontaneo, sollecitano la realizzazione del parcheggio nell’area dell’ospedale Ceccarini dove sorgeva la dermatologia. Annunciata a inizio legislatura, l’opera attende il benestare dall’Ausl che incontrerà il Comune lunedì.

"Siamo stanchi di vedere ingorghi tutti i giorni all’ingresso dell’ospedale, invaso da auto parcheggiate in divieto, sopra i marciapiedi e in doppia fila, ostruendo il passaggio ad auto e ambulanze, per non parlare di autobus e camion che rimangono incastrati. Un caos – lamenta il portavoce Alessandro Malpassi, che intanto ringrazia il Comune per i lavori effettuati sull’altro lato della strada –. Qui transitano persone molte volte anziane, con difficoltà a deambulare, impossibilitate a parcheggiare alla Coop. Così assistiamo tutti i giorni anche a liti tra automobilisti".

"Su questa partita col commissariamento abbiamo perso sei mesi – premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –, finché non si sottoscrive la convenzione con l’Ausl non possiamo muoverci. Lunedì avremo un incontro operativo determinante, perché abbiamo terminato la progettazione concordata e condivisa con l’Ausl, in quanto parcheggio e gestione devono avere i requisiti che ci sono stati richiesti. Faremo poi il piano d’investimento e la stesura definitiva del progetto. Quindi, stipulata la convenzione, procederemo col bando possibilmente entro l’anno" conclude l’assessore comunale.

Nives Concolino