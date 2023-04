Viale Milano, il bar dei Giardini sarà aperto anche quest’estate

L’apertura della pista di pattinaggio, in viale Milano, e dell’attiguo bar dei Giardini anche per quest’estate è assicurato. Il Comune affiderà in gestione i due servizi fino al 15 ottobre, il primo a un’associazione sportiva dilettantistica e il secondo al vecchio gestore. L’amministrazione spiega che "questa scelta è stata fatta per evitare una lunga controversia che renderebbe difficoltoso indire nuove gare, rendendo problematica la continuità della gestione del bar in vista dell’estate. L’attività è stata quindi assegnata al gestore uscente, la Sab Socialfood di Samuele Stefanacci". Sempre per le tempistiche legate alla querelle sulla gestione del bar ristoro, il Comune ha voluto dare continuità pure al pattinaggio affidandolo direttamente a un’Asd locale. In quanto al canone la Sab Socialfood dovrà corrispondere 14.103,20 euro, mentre l’Asd alla quale andrà in gestione la struttura sportiva pagherà 2.890 euro. La precedente giunta aveva affidato la concessione di pista e bar alla Polisportiva comunale che a sua volta, tramite gara aveva individuato la Sab Socialfood. I mesi scorsi la nuova amministrazione ha pubblicato due bandi separati, da qui il contenzioso col gestore che sosteneva di essere ancora legittimato a gestire il bar. Per evitare la chiusura del servizio, il Comune è giunto a un accordo col privato, ossia "alla definizione di un contratto a stralcio di natura transattiva su base delle condizioni economiche delle vecchia gara svoltasi con la Polisportiva. L’accordo implica "la rinuncia a qualsiasi forma di contenzioso da entrambe le parti".

ni. co.