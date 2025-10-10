Viale Parini, riqualificazione al via. Così il portocanale cambia volto

Con una gradonata panoramica, ispirata alle classiche arene, Riccione completa la riqualificazione del lungo canale nel tratto di viale Parini compreso tra i viali Dante e D’Annunzio. Di prossima realizzazione si presterà a ospitare il pubblico anche per spettacoli teatrali o piccoli concerti, che come palcoscenici potranno avere le barche o viale Bellini, dove sono in corso altri lavori di riqualificazione. Il costo complessivo dell’opera, interamente finanziata dal Comune, è di un milione di euro, compreso i 500mila di questo secondo stralcio che partirà i primi di novembre per essere concluso in primavera. Come previsto dal progetto, la nuova passeggiata sarà completata con nuove sedute in marmo e legno, angoli di verde e un attraversamento pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza ai pedoni che intendono godere della vista sul canale. Quanto basta a farne una promenade più attraente e sicura, che sia pure punto d’incontro, sosta e socialità per riccionesi e turisti. A proposito le banchine saranno completamente riqualificate, mentre gli alberi e le piante ornamentali creeranno un filtro verde tra l’area pedonale e quella carrabile. L’obiettivo è dare continuità al percorso di riqualificazione del portocanale. "La riqualificazione di viale Parini, dopo il tratto del Bellini inaugurato nel 2024, è un ulteriore passo avanti nella trasformazione del nostro lungocanale in uno spazio urbano bello e accogliente" dice la sindaca Daniela Angelini.

Nives Concolino