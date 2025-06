Viale Pinzon, scattano i lavori di asfaltatura. Grassi: "Li concluderemo in una settimana"

Sono partiti ieri i lavori di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi in viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Pertini e via dei Mille, a Igea Marina. Un intervento molto atteso, pensato per restituire sicurezza e decoro a uno dei tratti più frequentati e vissuti della città, soprattutto in estate. Oltre al rifacimento del manto stradale e alla sistemazione dei camminamenti pedonali, il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato nei pressi del Beky Bay. L’obiettivo è migliorare la sicurezza in un punto ad alta densità di passaggio, frequentato da residenti, turisti, famiglie con bambini e gruppi di ragazzi. "Si tratta dell’attraversamento per andare al Beky Bay, in zona parco Pavese – spiega il vicesindaco Francesco Grassi (nella foto) –. L’area tra la rotonda della Dea e via dei Mille è piena di buche. Spesso ci si ritrovano ragazzi a piedi, in bici o in motorino. Qualche giorno fa una ragazza è caduta: per fortuna nulla di grave, ma era il segnale che bisognava intervenire. Vogliamo riconsegnare alla città una zona più sicura". I lavori, affidati alla ditta Mattei, includono anche il tratto che arriva fino alla rotonda davanti alla Valletta. Un’area strategica anche per il traffico scolastico e i percorsi del piedibus che da settembre riprenderanno il via. "La strada è da tempo segnata da pioggia, usura e piccoli dissesti. Andiamo a sistemare tutto – continua Grassi –. È una zona di passaggio costante, vissuta da famiglie, studenti, turisti. L’obiettivo è completare l’intervento già entro la settimana, sfruttando i giorni feriali prima del grande afflusso turistico". Nuovo asfalto, marciapiedi in sicurezza, segnaletica visibile e attraversamenti protetti: viale Pinzon si rifà il look e si prepara ad accogliere al meglio cittadini e visitatori.

a. d. t.