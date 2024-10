Piazzette e dehor in viale Regina Elena, la cartolina che cambia a Rimini: ecco come

Rimini, 8 ottobre 2024 – Più verde, grazie a nuovi alberi e aiuole. Più sicuro, con l’ampliamento dei marciapiedi e della ciclabile. Più piacevole da percorrere, per i riminesi e i turisti. Iniziato con i primi lavori nel 2021, il restyling di viale Regina Elena prosegue ora con la riqualificazione nel tratto tra i viali Alfieri e Pascoli.

Un intervento “pensato per dare una forma più moderna ai viali delle Regine – spiegano dal Comune – e seguendo la filosofia del Parco del mare”.

I lavori, assegnati alla ditta bergamasca Gianlucio Ferrari, partiranno lunedì 21 ottobre “e termineranno – assicura Palazzo Garampi prima della prossima Pasqua”. Un cantiere che servirà a completare la nuova ’cartolina’ del viale, dopo i primi interventi fatti nel 2021 nel tratto tra viale Alfieri e via Tripoli.

L’obiettivo è “aumentare la sicurezza, gli spazi pedonali e anche quelli per le numerose attività presenti lungo il viale”, con la creazione di piazzette e di aree per i dehors dei locali. Viale Regina Elena sarà suddiviso in tre zone: quella pedonale, più a monte; la seconda con alberi, aiuole, nuovi arredi e anche spazi per parcheggi e dehor; infine la strada vera e propria, che resta a doppio senso di marcia. Sul lato mare sarà realizzato invece un nuovo marciapiede.

Per le pavimentazioni si userà il porfido. “Saranno potenziati sia l’illuminazione sia gli stalli per la sosta”, assicura il Comune. Che era invece il timore di tanti commercianti della zona, quando si è iniziare a parlare della riqualificazione di viale Regina Elena: temevano un taglio dei parcheggi. Non sarà così, anzi: i parcheggi per le auto verranno aumentati, “ci saranno anche più stalli – promette l’amministrazione – per scoteer e moto”. Insieme i nuovi lampioni saranno predisposti anche gli impianti per installare le telecamere. Per quanto riguarda le aree verdi, lungo il viale saranno piantati parecchi nuovi alberi e realizzate nuovi aiuole.

L’intervento costerà complessivamente 650mila euro, e fa seguito ai lavori già eseguiti tre anni fa nell’altro tratto di viale Regina Elena. Il progetto rientra nel più articolato piano di riqualificazione dei grandi viali della zona mare (Vespucci, Regina Elena appunto, Regina Margherita e Principe di Piemonte). Un piano pensato per ridare slancio anche ai negozi, ai locali e alle tante altre attività lungo i viali, sempre più in sofferenza.