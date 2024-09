Viale Sicilia con il freno tirato. Zona 30 davanti all’asilo nido

Viale Sicilia e viale Messina, nelle vicinanze del nido Pinocchio, diventeranno strade con limite di velocità a 30 chilometri orari. Verrà installata tutta la segnaletica necessaria a comunicare la è presenza di una scuola così da far rallentare le automobili in transito. La battaglia dei genitori dei bimbi che frequentano il nido era iniziata nella primavera scorsa quando erano intenzionati a chiedere ufficialmente al Comune di intervenire per mettere in sicurezza i viali e di conseguenza l’entrate e l’uscita dei figli dal nido. Poi era stata una insegnante a prendere contatti con l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza dell’area. Oggi il Comune si muove. Da domani e fino al 3 settembre, una ditta interverrà nella zona. "Si tratta di lavori di messa in sicurezza delle strade interessate dalla presenza di una struttura scolastica. Diamo corso a una serie di richieste e contatti avuti dalla primavera scorsa" premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.. Cartellonistica, segnaletica verticale e orizzontale, e quanto necessario per rallentare i veicoli verrà fatto nei prossimi giorni.

a.ol.