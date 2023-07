Viali Ceccarini e Dante, parte la progettazione

Partono i progetti per la riqualificazione delle aree commerciali della città, da piazza Unità in Paese a viale Dante, il Gramsci e lo stesso viale Ceccarini. L’aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle aree citate in precedenza è arrivata qualche giorno prima del commissariamento del Comune, i primi di giugno.

Il compito di ridisegnare gli spazi pubblici degli assi commerciali e della stessa piazza Unità che da tempo viene reclamata dagli esercenti del Paese, è stata affidata a una rete temporanea di imprese formata da Matteo Battistini, la cui attività ha sede a Mercato Saraceno, Marco Peroni, l’architetto Roberta Alessandrini e Francesco Ceccarelli. A loro il compito di ripensare gli spazi che da tempo la città e i cittadini chiedono di rinnovare. "Senza dubbio questa – premette il presidente del consorzio di viale Ceccarini Maurizio Metto – è una buona notizia per noi. Tuttavia parliamo della sola progettazione, a cui dovrà poi seguire la ricerca delle risorse per passare ai cantieri. Diciamo che siamo parzialmente soddisfatti. Preferiremmo avere una stabilità amministrativa per la città, ma vista la situazione e il commissariamento, almeno vediamo che alcune pratiche stanno procedendo".

C’è un elemento che lascia gli esercenti con le dita incrociate, ed è quello della ricerca di fondi. Il timore più grande nelle prime settimane dopo il commissariamento stava nel fatto che le opere non finanziate potessero rimanere bloccate fino all’arrivo di una nuova amministrazione comunale, cosa che potrebbe avvenire la prossima estate nel caso di elezioni tra maggio e giugno. Se così fosse, per viale Ceccarini i tempi di un rilancio si allungherebbero, e allo stesso modo dovrebbero attendere anni anche gli esercenti con le proprie attività lungo viale Dante. Tuttavia di recente il Comune di Riccione, guidato dalla commissaria Rita Stentella, ha deciso di partecipare a un bando regionale per ottenere un contributo di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un percorso ciclopedonale riqualificando viale Torino, ovvero il lungomare della zona sud, partendo da piazzale Marinai d’Italia fino al confine con Misano.

"A questo punto – è l’augurio di Metto – speriamo che ci siano le possibilità anche per procedere con la richieste di contributi pubblici per i lavori di riqualificazione dell’area centrale. Certamente sarebbe molto importante".

Intanto il Consorzio continua a muoversi nell’organizzazione di iniziative, l’ultima in ordine di tempo l’evento con Marlù, rimanendo in attesa degli sviluppi che arriveranno dal tribunale e stanno tenendo con il fiato sospeso la città. Il 25 luglio sarà il giorno in cui si esprimerà il Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva in merito all’annullamento delle elezioni.

Andrea Oliva