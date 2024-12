Viali del commercio da riqualificare. Pronti i progetti

Tutti al tavolo per dare il via al progetto degli hub urbani. Ieri mattina in municipio la sindaca Daniela Angelini e dell’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli hanno illustrato a categorie e comitati i contenuti dello studio di fattibilità che ha individuato tre aree per la realizzazione dei hub urbani: Ceccarini-Dante, Paese e Abissinia. La presentazione di ieri è una tappa che porterà ad un altro appuntamento entro la metà di gennaio. In quell’occasione sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Riccione, le associazioni di categoria e i comitati d’area per la costituzione degli hub i cui progetti saranno poi presentati in Regione. "La creazione degli hub urbani – spiega la sindaca – rappresenta una sfida ambiziosa per la nostra città, un modello che punta a valorizzare il commercio e i servizi, rigenerando le aree strategiche di Riccione".