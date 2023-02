Viali delle Regine, un’autostrada indecente

Tanti lettini, sdraio e ombrelloni, ma pochi posteggi per chi va in spiaggia. Si lamentano i bagnanti, stanchi di dare la caccia al parcheggio, e non sono da meno gli operatori balneari. Agosto è indubbiamente il mese più critico, ma anche i fine settimana degli altri mesi estivi non sono da meno. E’ un problema che deve essere affrontato una volta per tutte. Ma a quanto pare il traffico caotico non è solo colpa del nuovo lungomare pedonale. Andando indietro nel tempo vediamo che nell’agosto del 2000, ovvero 23 anni fa, l’Associazione albergatori, proprio sul nostro giornale, si lamentava del traffico sul viali delle Regine. "Il lungomare e i viali delle Regine sono ridotti a funzionare come un’autostrada indecente", dicevano. E proponevano un’ idea immediatamente praticabile: "la creazione di una strada sotto il lungomare sul modello delle principali metropoli europee. Sì, ci sono vincoli da superare, vanno valutate le implicazioni idro-geologiche e l’incidenza della sismicità dell’area e della subsidenza, ma perchè farci bloccare alla prima difficoltà? Un lungomare restituito ai pedoni con larghi spazi verdi ed attrezzature per il tempo libero e per lo svago... merita una arteria sotterranea che disbrighi il traffico e risolva in parte il problema dei parcheggi in modo invisibile e senza danno per i turisti".