Vicario ‘snobba’ Samorani

I consiglieri della Lega flirtano con la lista di Domenico Samorani e Walter Vicario, coordinatore di Forza Italia a Santarcangelo, s’infuria. "Insieme a Samorani possiamo battere il Pd" le parole del leghista Gabriele Stanchini sul possibile ‘matrimonio’ con Bene in comune alle prossime elezioni. "Intervento fuori luogo" la replica di Vicario. Che aggiunge: "Il centrodestra è formato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, i partiti che andranno coesi alle prossime elezioni e che hanno già individuato un loro candidato sindaco, che ancora però non ha sciolto la riserva. Ci chiediamo a nome di chi parlano certi solisti che pare siano stati esclusi dal partito di cui si fanno portavoce. Campagna elettorale e programmi si discutono in condivisione con i vertici provinciali e comunali".