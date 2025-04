"Vicini alla famiglia dell’agente investito: serve più sicurezza"

L’Unione sammarinese lavoratori esprime "profonda vicinanza" a Mattia Ceccoli, l’agente della Polizia civile che nella notte tra sabato e domenica è stato vittima di un incidente mentre faceva dei rilievi, investito da un’auto condotta da un gendarme fuori servizio. "Al momento – spiega il sindacato – la priorità è la sua completa guarigione, di qui il nostro silenzio in questi primi giorni. Siamo vicini, non soltanto pubblicamente, alla famiglia del giovane, a tutto il Corpo della Polizia civile e alla collega in servizio al momento dell’impatto, anche lei profondamente turbata dall’accaduto".

Per l’Usl "è fondamentale garantire a chi lavora in strada presidi di sicurezza ancora maggiori, così come è imprescindibile una formazione adeguata ed un affiancamento costante dei colleghi ‘più anziani’ a quelli più giovani, considerato che l’esperienza è senza dubbio un valore aggiunto e può scongiurare gli scenari peggiori". Ogni lavoratore, sottolinea il sindacato, "dà un contributo più che prezioso alla società e merita di essere tenuto nella più alta considerazione, ciò vale in particolar modo per chi è al servizio della collettività 24 ore su 24, feste incluse, per garantirne l’incolumità e spesso, trovandosi sulla strada, rischia la propria stessa vita pur di proteggere e aiutare gli altri".