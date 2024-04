Victor in missione playoff. United, ultime chance

Missione playoff al penultimo giro di giostra per il Victor San Marino che il quinto posto in classifica, l’ultimo per disputare gli spareggi, se lo è ripreso lo scorso turno e oggi vuole tenerselo stretto. La possibilità di farlo i titani ce l’hanno in casa del Prato, avversario di giornata. Prima di viaggiare domenica prossima, nell’ultima gara della regular season, verso la tana del Borgo San Donnino. Prato che, con i suoi 44 punti, ha raggiunto la salvezza, ma non vanta più nessuna ambizione di raggiungere i playoff. Tutto questo mentre il Forlì, l’inseguitore, sarà impegnato oggi davanti al pubblico amico con il Mezzolara.

E là davanti il Corticella osserverà il proprio turno di riposo, dopo l’uscita di scena della Pistoiese. Se il Victor pensa ai playoff, lo United Riccione guarda alla parte bassa della classifica. Ai biancazzurri di mister Utro serve un mezzo miracolo negli ultimi 180 minuti della stagione per evitare i playout. E metà del miracolo i biancazzurri dovranno renderlo realtà oggi, allo stadio ’Italo Nicoletti’ nei novanta minuti contro la Vigor Senigallia quinta della classe e che ha tutta l’intenzione di restare incollata alla zona playoff. Un’impresa bella e buona per lo United Riccione riuscire a togliersi dalla zona della classifica caldissima, ma i sei punti rimasti a disposizione per raggiungere quota 40 i romagnoli dovranno cercare, da qui alla fine, di prenderseli tutti.

Serie D. (33ª giornata, ore 15). Girone D: Borgo San Donnino-Ravenna, Certaldo-Aglianese, Fanfulla-Lentigione, Forlì-Mezzolara, Imolese-Carpi, Prato-Victor San Marino, Progresso-Sammaurese, Sangiuliano City-Sant’Angelo. Riposa: Corticella. Classifica: Carpi 64; Ravenna 60; Lentigione 55; Corticella 54; Victor San Marino 51; Forlì 49; Prato, Sangiuliano City 44; Fanfulla, Aglianese 41; Imolese 39; Sant’Angelo 37; Progresso 34; Sammaurese 31; Borgo San Donnino 25; Certaldo, Mezzolara 21. Pistoiese -1. (Imolese -2, Pistoiese esclusa).

Girone F: Avezzano-Alma Juve Fano, Chieti-Campobasso, Fossombrone-Sora, Real Monterotondo Scalo-Matese, Sambenedettese-Roma City, San Nicolò Notaresco-Atletico Ascoli, Termoli-L’Aquila, United Riccione-Vigor Senigallia, Vastogirardi-Tivoli.

Classifica: Campobasso 66; L’Aquila 64; Sambenedettese 54; Avezzano 53; Vigor Senigallia 49; Roma City 48; Chieti 47; San Nicolò Notaresco 45; Atletico Ascoli 44; Termoli 41; Sora, Fossombrone 40; Real Monterotondo Scalo 38; United Riccione 34; Tivoli 31; Alma Juve Fano, Vastogirardi 29; Matese 25.