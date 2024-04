Victor-Montanari, i titani ora hanno un solo uomo al comando

Da qualche giorno il Victor San Marino è tutto nelle mani di Emiliano Montanari e della sua Global Service. Infatti, nella mattinata di mercoledì scorso, davanti al notaio, la società del nuovo numero uno dei biancazzurri ha acquistato anche le azioni dei soci di minoranza del club della piccola Repubblica, diventando così socio unico. "Un sentito ringraziamento va agli azionisti uscenti per il contributo reso in questi anni alla società", dicono dalla nuova proprietà. Un passaggio di mano definitivo che arriva appena qualche giorno dopo il servizio andato in onda a Striscia la notizia, su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci ha messo nel mirino il nuovo proprietario, ora unico socio, del Victor San Marino ponendo dubbi sulle precedenti avventure nel mondo del pallone dell’imprenditore. Che prima di essere arrivato a San Marino, aveva già preso il comando del Siena prima e del Legnago poi.

Intanto, proprio nel giorno della firma dal notaio che di fatto inizia il nuovo corso biancazzurro, la nuova proprietà è anche stata ricevuta dal presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura e dal segretario Luigi Zafferani. "L’incontro è servito per conoscersi – riferiscono Montanari e i suoi – e per gettare le basi per una futura collaborazione nell’ottica dello sviluppo del calcio sammarinese. I temi accennati saranno approfonditi nei prossimi incontri".

E in mezzo a tutto questo c’è anche la la partnership commerciale rinnovata, per altri tre anni, con il ristorante Victor Lounge di viale Ceccarini a Riccione. "La collaborazione – spiegano dal club della piccola Repubblica che partecipa al campionato di serie D – non si limiterà alla presenza del logo sulle maglie della prima squadra e di tutte le altre formazioni giovanili. Il locale sarà infatti punto di riferimento per tutte le cene sociali ed eventi che la società sammarinese organizzerà nel prossimo triennio. L’iniziativa nasce come segno di gratitudine e di ringraziamento per il supporto che Victor Lounge ha saputo dare al Victor San Marino sin dai primi momenti". Così, "dopo Nuova Elettra, società del gruppo Global Service Spa – specificano – il marchio del rinomato locale sarà di fatto il secondo sponsor per importanza sulle divise della società".