Victoria’s Secret sbarca anche a Rimini: darà lavoro a 15 donne

Tappeto rosa, set fotografici e altre sorprese oggi alle Befane, per l’inaugurazione del negozio di Victoria’s Secret. Il brand di lingerie e accessori al femminile sbarca anche a Rimini, con un maxi negozio (di circa 350 metri quadrati) all’interno del centro commerciale. Stamattina taglio del nastro per il negozio di Victoria’s Secret, un marchio noto in tutto il mondo per i prodoti e per le sue testimonial d’eccezione, a partire da Mariah Carey (nella foto). Il nuovo store alle Befane darà lavoro a 15 persone: sono tutte donne, selezionate sulla base delle competenze e della loro esperienza. Il negozio di Victoria’s Secret apre alle Befane grazie al gruppo Percassi. "Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di un brand iconico come Victoria’s Secret – sottolinea Matteo Morandi, ceo del gruppo Percassi – condividendo i valori di inclusività ed emancipazione femminile che quotidianamente promuove. La nostra collaborazione proseguirà con l’obiettivo di espandere la rete di Victoria’s Secret in Italia, dando voce a tutte le donne che si identificano nei valori veicolati dal brand".