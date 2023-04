"Video hot, mi vogliono sabotare"

Balli sfrenati e svelati sui tavoli del locale. Con una ragazza vestita solo di un misero perizoma e altre che, davanti allo smartphone, si lasciano andare in pose che lasciano ben poco alla fantasia, per non parlare dell’abbigliamento ridotto al minimo. I video sono diventati già virali. Nella giornata di ieri sono girati su decine di chat dopo che avevano invaso i social. Il luogo dove è avvenuto tutto questo non è un night, bensì il Victor lounge, in pieno viale Ceccarini.

La vicenda non è rimasta limitata ai social, ma è arrivata anche in Comune e alla polizia municipale, che ha avuto modo di vedere i video circolati in rete. Per non parlare di alcuni politici della maggioranza che hanno segnalato la cosa all’amministrazione, per chiedere una verifica sull’accaduto. Quanto successo nel cuore della città porterà anche a una denuncia, ma non contro il locale. Accadrà l’esatto contrario. Infatti Luciano Colono, titolare del Victor Lounge, ha dato mandato al proprio avvocato, Stefano Caroli, di presentare una denuncia nei confronti di chi ha diffuso il materiale. Questo perché, secondo Colono, le circostanze in cui si sarebbero svolti i fatti non sarebbero affatto chiare.

"Mi hanno voluto sabotare", dice lui stesso. Che è venuto a conoscenza di quanto è accaduto mercoledì sera solo nella giornata di ieri, quando i video sono diventati appunto virali. I dubbi di Colono nascono da alcuni particolari. "Innanzitutto come si vede chiaramente in uno dei filmati, quando una ragazza (che era nuda, ndr) si trova sul tavolo un addetto del locale si avvicina a lei e cerca di farla scendere immediatamente. Pare tutto pensato e costruito, tant’è che nei pochi istanti in cui queste ragazze hanno certi comportamenti e fanno determinate cose, vengono subito filmate".

Insomma: di spontaneo secondo il titolare ci sarebbe ben poco, e quanto visto non si può tradurre in una serata tra amici degenerata. "Prendo le distanze da questi comportamenti: non solo non appartengono al Victor, sul quale sto investendo tutto me stesso, ma anche a me come persona e padre. Non permetterei mai certecose, prenderò provvedimenti nei confronti di chi mercoledì nel locale doveva evitare che tutto ciò accadesse". "Lo ripeto – ribadisce Colono – quelle erano clienti occasionali, mai viste prima. La ritengo un’azione fatta per mettere il locale e me in cattiva luce visto il lavoro che stiamo facendo".

Andrea Oliva