Perché il carabiniere che uccise l’uomo armato di coltello va verso l’archiviazione: il video

Rimini, 19 giugno 2025 – Ha iniziato a circolare in queste ore sui social, rilanciato dalla pagina Facebook “Police Activity Italia 2.0”, un video decisivo che documenta i drammatici momenti dell’accoltellamento avvenuto a Villa Verucchio durante la notte di Capodanno.

Le immagini, girate da una delle persone presenti nella notte di Capodanno, mostrano l’intervento del comandante dei carabinieri di Villa Verucchio, Luciano Masini, nel tentativo di fermare Muhammad Sitta, il giovane di egiziano che aveva seminato il panico con un coltello e che è stato ucciso da un colpo sparato dalla pistola del militare.

Il filmato è lo stesso ritenuto dalla Procura della Repubblica di Rimini uno degli elementi principali a sostegno della richiesta di archiviazione del fascicolo aperto inizialmente a carico dello stesso comandante Masini, che aveva sparato contro Sitta nel corso dell’intervento. L’egiziano poco prima aveva accoltellato quattro persone, due 18enni e una coppia di turisti romani di 70 e 69 anni.

"Fermati, ma cosa stai facendo? Metti giù il coltello. Fermati, basta... ma vuoi proprio morire? Fermati per favore". E poi: “No, no, no”. Il maresciallo Luciano Masini prima di sparare ha cercato di convincere quell’uomo che brandiva il coltello urlando a squarcia gola. Poi Masini ha tentato sparando alle gambe dell’uomo ma questo – ancora una volta – non si è fermato. fino, purtroppo, al tragico epilogo.

Secondo la Procura, il maresciallo Luciano Masini non ebbe scelta e dopo sei mesi mesi l'indagine a carico del comandante della stazione va verso l'archiviazione anche se i parenti si sono rivolti all'avvocato Alvaro Rinaldi che potrebbe anche opporsi alla richiesta di archiviazione