Il video sulla ‘prova pipì’ in mare. “Volgare, fasullo e di cattivo gusto”

Rimini, 6 settembre 2025 – “Volgare e fasullo”. Il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei, non si trattiene dopo avere visto un video su Instagram che negli ultimi giorni sta diventando virale. A essere preso di mira è il mare di Riccione. Autore del video l’influencer Consiglia Cristiano, in arte Consybo. Bolognese, ha girato un video a La Pelosa di Stintino, in Sardegna. L’incipit è già un programma: ‘Quando la signora di Riccione si dimentica che non è a Riccione’.

La protagonista è una signora che se ne sta con l’acqua fino al collo nelle limpide acque di Stintino. A un certo punto – nel video l’azione è ritoccata – la donna fa pipì. Ma visto il mare cristallino della Sardegna si vede tutto. Il video suggerisce il fatto che a Riccione non se ne sarebbe accorto nessuno, vista l’acqua poco limpida. Senza tralasciare il fatto che la pratica di ‘liberarsi’ in acqua sembrerebbe così una consuetudine in riva all’Adriatico.

Consybo ha superato il milione di follower su TikTok grazie anche a personaggi che ha inventato. Su Instagram ne ha più di 400mila. Non sorprende che il video stia circolando ed anche i media sardi lo stiano rilanciando sottolineandone l’ironia. A Riccione, in quelle immagini i bagnini non vedono alcuna ironia.

“Qui non si tratta di andare in competizione con la Sardegna – riprende Casadei –. Sappiamo tutti che l’isola ha uno dei mari più belli del mondo per condizioni naturali proprie quali il fondale in arenaria. Ma quel video si commenta da solo per chi non ha paraocchi. È una bufala assurda, assolutamente di cattivo gusto e per giunta fatto anche male. Poi è chiaramente un danno per la nostra città”.

I bagnini fin dall’inizio della stagione hanno riempito i propri canali social con le immagini del mare di Riccione. Torbido? Niente affatto. Acque limpide e pulite come gli stessi turisti hanno in varie occasioni testimoniato in estate con i propri filmati da social. Ma alla fine dell’estate arriva lo sfottò che fa arrabbiare.

“Riccione deve reagire – attacca Claudio Montanari, presidente di Federalberghi – postando mille e mille volte sotto il video dell’influencer”. Il presidente degli albergatori chiama operatori turistici e cittadini a un’azione di massa contro il video, ma frena su possibili azioni legali. “Non credo nelle cause, ma come un bravo judoka credo che sia meglio trasformare l’impeto del mio avversario in una opportunità positiva nei contenuti, e identitaria in termini di condivisione”.