Video su Youtube per promuovere i servizi digitali

I giovani del comune di Poggio Torriana si attivano per realizzare video tutorial per promuovere i servizi digitali. Lo fanno attraverso un canale youtube e dei piccoli montaggi in lingua italiana, inglese e in arabo. "Lo sportello digitale per tutti ha fatto uscire in questi giorni il primo episodio di una serie di video tutorial sui servizi online – dicono dall’amministrazione – L’argomento trattato è la creazione del proprio Spid (sistema pubblico di identità digitale) della piattaforma Lepida per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Passo passo viene spiegato come poter richiedere da casa l’accreditamento e come poter ricevere l’autenticazione in autonomia".

In programma poi la pubblicazione di altri due video sulla dichiarazione di residenza online e il rilascio dei certificati anagrafici online. "Con questi video in pillole cerchiamo di aiutare i cittadini a comprendere come usare al meglio i servizi digitali e fornire supporto h24, nella fruizione autonoma, anche a sportelli chiusi – dicono ancora dal comune – I video sono sempre disponibili sul sito comunale, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del comune di Poggio Torriana. Li abbiamo realizzati in italiano, in inglese e in arabo, quest’ultimo perché la nazionalità araba è quella più diffusa sul nostro territorio".