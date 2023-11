Videogames e ludopatia I rischi iniziano dopo i sei anni

Ludopatici a sei anni. Purtroppo non è impossibile. I rischi dell’azzardo vengono seminati anche in tenera età. Per questo al Centro per le Famiglie al via dal 27 novembre parte ‘Socialmente’, un percorso gratuito per genitori e familiari di bambini dai 6 ai 10 anni. L’obiettivo è conoscere e prevenire i rischi che si annidano dietro i social e i videogames. "Poiché l’utilizzo non accompagnato e illimitato di videogiochi comporta dei rischi - spiegano dal Centro -, è importante che gli adulti di riferimento affianchino i minori nel consumo mediatico e ne conoscano i contenuti. Con questo obiettivo il gruppo sarà condotto dalle psicologhe nell’esplorazione di social e videogames senza pregiudizi, tenendo presente che non comportano solo pericoli. Questi ‘spazi digitali’, infatti, non sono nocivi in sé". Gli incontri si svolgeranno a Rimini nella Casa ludica A Good Game Space, in via Bramante 10 al secondo piano. Dopo l’incontro di ieri si proseguirà il 4 dicembre ed infine l’11 dicembre.