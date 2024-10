Vie delle Regioni, fine lavori sulla rete idrica

Sono terminati i lavori, con oltre un milione di euro di risorse pubbliche investite, per la realizzazione dei nuovi tratti di acquedotto e di riqualificazione della rete fognaria nella zona delle vie delle Regioni a Cattolica, nuovo sistema di raccolta delle acque e viabilità che è finalmente tornata alla normalità. "L’importante progetto di miglioramento idraulico della zona, appena ultimato, ha comportato un investimento di 625mila euro, concertato tra gli uffici tecnici del Comune e il Gruppo Hera – spiega l’amministrazione comunale – aggiungendo poi il lavoro di riqualificazione degli assi viari per un investimento di 500mila euro a carico del Comune di Cattolica. La riqualificazione fognaria di quest’area cattolichina ha previsto il drenaggio di tutte le acque provenienti dalla zona Torconca, via Oriolo e via Emilia-Romagna e il loro scarico direttamente nel torrente Ventena, alleggerendo così il collettore di via Toscana: in quest’ultimo ora confluiscono solo le reti delle vie Umbria, Lombardia e Sicilia, migliorandone pertanto la capacità di smaltimento".

Gli amministratori comunali quindi entrano nel dettaglio: "Sono stati portati a termine lavori attesi da decenni e l’impegno che ci eravamo preso con i cittadini è stato mantenuto – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – si tratta di interventi molto importanti con cui è stata riqualificata tutta la zona delle vie delle Regioni e con cui si è realizzata una rete fognaria in grado di captare e assorbire le acque piovane. Aggiungiamo così un ulteriore tassello nel piano generale di messa in sicurezza del territorio".

Dopo la realizzazione dell’opera di scarico sul torrente Ventena composta dalla posa di un pozzetto, con all’interno i relativi organi di presidio idraulico, e la posa della condotta terminale di scarico nel fiume che ha consentito il recapito delle acque meteoriche di via Sardegna al torrente Ventena, lo scorso gennaio è partita la seconda fase dei lavori che ha previsto esclusivamente i lavori su via Emilia-Romagna nel tratto compreso fra le vie Sardegna e Toscana, quindi sono state eseguite la posa della fognatura bianca e delle relative caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane, di due collettori di fognatura nera e relativi allacci alle utenze private e la riqualificazione della rete idrica.

Luca Pizzagalli