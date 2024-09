Viene dal Senegal ’Miss mamma italiana’

La prima volta di una reginetta di origini africane. È una bellissima donna di colore la Miss mamma italiana del 2024. Semou Diagne, 33 anni, di Ancona, ha conquistato lo scettro di questa edizione alle finali nazionali che si sono svolte a Bellaria Igea Marina. Domenica sera in piazza Don Minzoni si è tenuta la serata conclusiva dell’evento riservato "a tutte le mamme di età tra i 25 e i 45 anni".

La vincitrice ha sbaragliato il campo delle 19 mamme finaliste, selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svoltesi in tutta Italia. Le prefinali e le finali si sono tenute nella città di Panzini a partire da giovedì. Le varie concorrenti "hanno sfilato in passerella con abiti eleganti – segnalano dalla TeMa Spettacoli di Paolo Teti, che in collaborazione con Fondazione Verdeblu e con il patrocinio del Comune organizza il concorso – Dopodiché ogni partecipante ha avuto a sua disposizione uno spazio per farsi conoscere meglio, per fare una riflessione o sostenere una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative) che rispecchiasse la propria personalità".

Lo scettro della Miss mamma di quest’anno è andato appunto a Semou Diagne, "una bellissima donna, simpatica, dolce e sensibile, ma anche forte e molto determinata – continuano gli organizzatori – Un passaggio molto forte e toccante della serata è stato quando Semou ha raccontato la storia della sua vita. A 16 anni, in Senegal (il suo paese di origine), è rimasta incinta dopo aver subito una violenza ed ha deciso di tenere il suo bambino. Grazie ad un aiuto internazionale, è stata trasferita in Italia, dove ha cominciato una nuova vita. Attualmente Semou ha due figli, Birima e Antonio, 17 e 9 anni, lavora come barista ed è anche volontaria soccorritrice del 118 ed autista di ambulanza. E, contemporaneamente, sta studiando per conseguire la laurea in infermieristica. Il suo motto è: non arrendersi mai".

La finale di Miss mamma è stata condotta dall’autrice e conduttrice Rai Metis Di Meo. "Capita spesso – spiega Teti, sammaurese, patron del concorso – che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e a godere di quest’opportunità per arricchirsi di una nuova esperienza che, in molti casi, le ha portate a dare ulteriore vitalità alla loro esistenza e a quella della loro famiglia". Inoltre Miss mamma Italianasostiene Arianne, associazione per la lotta all’endometriosi: una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ma ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Mario Gradara