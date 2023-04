Vieni oltre, creativo. Se la cultura suona male

Bello non è, concordo. E’ un modo di dire, un intercalare sgrammaticato, la cui versione italianizzata è ancora più brutta della versione originale. Non c’è nulla di poetico in quelle due parole, a differenza di altri detti dialettali che invece descrivono

un mondo, un sapore, un’atmosfera. Ci sono frasi bellissime nel vernacolo romagnolo, evocative e antiche. Vieni oltre non è una

di queste. Ma fin qui siamo alle opinioni personali. Quello che salta all’orecchio è la continua ricerca di slogan saccheggiati alla tradizione, un fenomeno modaiolo ormai abusato, inaugurato

con il gnassismo che ne ha fatto una bandiera, sventolato ormai

a prescindere e quindi logoro. Un ponte tra modernità e radici percorso troppe volte. Al meni, d’accordo. I mangiari. Le ‘fellinate’ apparecchiate nel supermaket culturale che ha accompagnato eventi e serate. Non è snobismo, come qualcuno sta già pensando. Un altro stereotipo quello di additare come ‘fighetto’ chi non si converte alla nuovelle (una volta) vague riminese. Non sarebbe male ripiegare su tan la smet?. Tanto per cambiare musica.