Vieni oltre fratino. Il comitato ha raccolto 500 firme per l’ambiente

Banchetto in piazza Tre Martiri a Rimini promosso dal comitato per la tutela della biodiversità. "Vieni oltre fratino", sostengono i promotori che ringraziano "le persone venute per firmare e quelle che hanno deciso di farlo dopo essersi fermate a parlare. Il traguardo delle 500 firme è stato superato, ci prepariamo all’incontro con il sindaco Sadegholvaad per onorare l’impegno preso con le persone coinvolte. Intanto escono notizie di linee guida dell’amministrazione per rendere non impattanti eventi che sono per loro natura impattanti (come i grandi eventi musicali con enormi palchi e movimentazione di ruspe nella fasi preparatorie e successive), troppo spesso la sostenibilità ambientale e il rispetto delle fragilità trovano più spazio sulla carta che nella vita reale. Come comitato e come Monumenti Vivi Rimini chiediamo il rispetto per l’ambiente, per le fragilità di specie protette e di aree naturali, per luoghi che non devono essere utilizzati a beneficio di pochi".