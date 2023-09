Vieni oltre, il tipico suono della città

Quando siete a Rimini, fate così: alle otto meno un quarto della sera, meglio di un giorno feriale, meglio nella bella stagione, raggiungete una via poco trafficata. Fermatevi in un punto qualsiasi e chiudete gli occhi. Avrete i quattro suoni di Rémni. Il primo suono è la tavola. Lo schioccare dei piatti, le ceramiche e i vetri, il vento delle tovaglie, giù piano, su forte, allegro, lieve lieve, l’appoggiare timido delle cose sulle cose. E il forchettare, e le caraffe, i tappi svitati delle bottiglie, la scintilla dei fornelli, la grancassa delle pentole, tutte quelle finestre spalancate per lo sfiato degli odori buoni.

* scrittore