"Vietato girare in bici sul porto". Ma l’ordinanza scatena le proteste

Il cartello di divieto c’è. Ma non se ne accorge praticamente nessuno. Per questo, a ricordare ai ciclisti che lì, lungo la banchina, è "vietato pedalare", ogni tanto ci pensano i militari della Capitaneria di porto. C’è chi si limita a indicare il cartello, chi ferma le persone in sella e le invita a condurre la bici a piedi. Ma i più zelanti – in passato – hanno fatto anche qualche multa. Già: chi gira in bicicletta lungo il porto rischia di essere sanzionato.

Risale al 2023 la prima ordinanza. Ma allora era stata fatta perché c’erano lavori in corso lungo la banchina. Da temporaneo, il divieto è diventato permanente. E questo perché la banchina di via Destra del porto è, a tutti gli effetti, "area portuale" e pertanto soggetta a restrizioni. Vietato quindi circolare lì con qualsiasi mezzo, bici incluse, eccetto quelli autorizzati. Un provvedimento che è stato deciso dalla Capitaneria di porto "per la sicurezza delle persone", dal momento che da lì transitano (per le attività portuali) anche i mezzi pesanti e qualcuno potrebbe farsi male. Ma vallo a spiegare a chi fa la sua passeggiata in bici. Anche Vasco Rossi, tutte le volte che viene a Rimini, non rinuncia mai a pedalare da quelle parti. A Vasco non l’hanno mai fermato. Altri invece sono stati fermati. E qualcuno è stato multato.

Con l’arrivo della bella stagione, le polemiche sul divieto anche quest’anno non mancheranno. Dalla Capitaneria di porto ribadiscono che l’unico obiettivo dell’ordinanza è "garantire la sicurezza delle persone". E l’ordinanza viene fatta rispettare utilizzando il buon senso, senza accanimento. Ma chi è stato fermato dai militari e invitato a scendere dalla bicicletta, non la pensa affatto così: "Il divieto non ha senso. Il porto è di tutti i riminesi".

Manuel Spadazzi