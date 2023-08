Vietnam del Sud e offensiva talebana: si va oltre le frontiere con Risuona Rimini Questa sera all'Arena Francesca da Rimini, Risuona Rimini porta in scena due storie trasformate in parole e musica: Vietnam del Sud 1979 e offensiva talebana del 2021. Un appuntamento per riflettere su frontiere geografiche, fisiche e mentali.