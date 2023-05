Vigilantes e pulizie a carico della disco

Vigilantes e addetti alle pulizie per evitare che Colle dei Pini diventi l’after hour dei tanti giovani che frequentano la discoteca Peter Pan. C’è più di una stretta di mano tra i gestori della disco, che si trova nel Comune di Misano, e gli amministratori di Riccione e Misano dopo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi.

Ieri pomeriggio la sindaca Angelini e gli assessori alla Sicurezza Oreste Capocasa e quello al Traffico Simone Imola hanno incontrato una delegazione dei residenti che in precedenza avevano lamentato notti fuori controllo in collina per comunicare il piano messo a punto. "I residenti - spiegano dal municipio - hanno apprezzato il tempestivo impegno di tutte le parti in causa".

Anche nell’ultimo fine settimana "viale dei Pini si è trasformato in un bivacco a cielo aperto con tanti giovani carichi di bottiglie di alcol, schiamazzi fino al mattino e immondizia lasciata sulla strada e all’ingresso delle abitazioni. Una situazione che vede interessati anche atri viali della zona, Abruzzi e Trebaci". Il piano messo a punto dalle due amministrazioni e dai titolari del locale prevede l’utilizzo dei vigilantes per gestire la situazione lungo i viali e di puntuali pulizie prima che faccia mattino così da evitare il risveglio con l’immondizia davanti a casa.

"A proprie spese i gestori del Peter Pan garantiranno, già a partire dal prossimo sabato, la presenza di tre vigilantes lungo viale Dei Pini dalla sera prima dell’apertura e fino al mattino dopo l’orario di chiusura – spiegano dal municipio -. I tre vigilantes dovranno essere posizionati agli ingressi del viale - uno all’incrocio con viale Abruzzi e l’altro all’incrocio con viale Dei Tigli - mentre il terzo dovrà pattugliare la strade, evitando assembramenti di giovani e dissuadendo dal gettare rifiuti a terra o provocare rumori". L’amministrazione comunale ha anche deciso di emettere una apposita ordinanza con la quale interdire l’accesso a viale Dei Pini negli stessi orari, limitandolo ai soli residenti".

Fin qui il controllo e la gestione dei giovani fuori dalla disco, mentre per le pulizie l’intervento sarà doppio. "Sempre a proprie spese, i titolari della discoteca Peter Pan si sono impegnati a garantire la presenza di personale addetto alle pulizie nelle aree all’esterno della discoteca, in particolare i viali Abruzzi, Dei Pini e Trebaci". A questo si aggiunge l’amministrazione comunale che ha deciso di chiedere ad Hera un intervento ad hoc nella zona per garantire il decoro dei viali non appena farà giorno. Infine la giunta si è impegnata a monitorare costantemente i risultati del piano concordato.

Andrea Oliva