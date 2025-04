Vigile ai domiciliari per concussione. Stipendio dimezzato: rischia il posto

Sospeso dal lavoro, con stipendio dimezzato. È il provvedimento che l’Unione dei Comuni della Valmarecchia ha adottato nei confronti dell’agente della polizia locale alla sbarra per concussione. Il processo (con la formula del rito abbreviato) prenderà il via il 16 aprile. Nel frattempo il vigile, un 53enne di origini campane e residente a Rimini, è tornato nuovamente agli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La misura è stata adottata dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, dopo che l’agente ha violato il divieto di avvicinamento a uno dei negozianti a cui (secondo l’accusa) avrebbe chiesto soldi per chiudere un occhio durante i controlli. L’uomo avrebbe minacciato con un gesto inequivocabile, portandosi un dito al collo e mimando il taglio della gola, uno dei commercianti che l’hanno denunciato.

Difeso dagli avvocati Massimiliano Giacumbo e Francesco Pisciotti, il vigile nega ogni accusa. Ma intanto il 53enne è tornato agli arresti domiciliari su provvedimento del gip. Era già stato ai domiciliari un anno fa, quando scoppiò lo scandalo. Stando all’indagine della squadra mobile della polizia (scattata dopo le prime denunce), nell’estate del 2023 l’agente aveva chiesto denaro a diversi negozianti di Santarcangelo e di altri comuni della Valmarecchia. Pretendeva da loro il ’pizzo’, promettendo che in cambio avrebbe chiuso un occhio durante i controlli e avrebbe evitato loro guai e multe. Almeno otto gli episodi contestati di concussione consumata o solo tentata. Da un po’ di tempo il vigile era stato reintegrato nelle sue funzioni a Novafeltria. Ma le minacce a un negoziante gli sono costate, di nuovo, i domiciliari. E ora l’Unione Valmarecchia – l’ente da cui dipende il comando della polizia locale – ha avviato un nuovo procedimento disciplinare nei suoi confronti: la sospensione dal lavoro con stipendio dimezzato. Qualche giorno fa, prima che per il vigile scattassero di nuovo gli arresti domiciliari, l’Unione Valmarecchia aveva già deciso di costituirsi parte parte civile al processo (ad assistere l’ente è l’avvocato Moreno Maresi), pronta a chiedere un risarcimento danni in caso di condanna. "Riteniamo questa scelta doverosa – spiega Luca Paganelli, assessore alla polizia locale di Santarcangelo con delega ai rapporti con l’Unione – a fronte di contestazioni così gravi, la cui eventuale conferma rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra l’ente e i cittadini". L’Unione sta già valutando anche l’ipotesi di licenziamento per l’agente della polizia locale. Ma prima di prendere questa decisione, si attenderanno gli sviluppi del processo.